Глава Минсельхоза просит проанализировать тарифообразование на ж/д перевозки агропродукции

СЕЛО ЛИНЕЦ /Курская область/, 22 июля. /ТАСС/. Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева поручить ФАС, РЖД и Минтрансу проанализировать тарифообразование на железнодорожные перевозки продукции АПК.

"Уважаемый Дмитрий Анатольевич, просим вас оказать поддержку и поручить ФАС совместно с Минтрансом и Минсельхозом при участии РЖД провести анализ тарифообразования операторами подвижного состава на транспортные услуги по перевозке продукции АПК железнодорожным транспортом", - сказал Патрушев на совещании о стимулировании экспорта сельхозпродукции у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.