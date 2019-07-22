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Глава Минсельхоза просит проанализировать тарифообразование на ж/д перевозки агропродукции

СЕЛО ЛИНЕЦ /Курская область/, 22 июля. /ТАСС/. Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева поручить ФАС, РЖД и Минтрансу проанализировать тарифообразование на железнодорожные перевозки продукции АПК.

"Уважаемый Дмитрий Анатольевич, просим вас оказать поддержку и поручить ФАС совместно с Минтрансом и Минсельхозом при участии РЖД провести анализ тарифообразования операторами подвижного состава на транспортные услуги по перевозке продукции АПК железнодорожным транспортом", - сказал Патрушев на совещании о стимулировании экспорта сельхозпродукции у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

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РоссияПатрушев, Дмитрий Николаевич
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