Минсельхоз России предложил обсудить поставки мясной продукции в Китай на уровне премьеров

СЕЛО ЛИНЕЦ /Курская область/, 22 июля. /ТАСС/. Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев попросил премьер-министра Дмитрия Медведева включить в протокол встречи глав правительств России и КНР 17 сентября вопрос о поставках в КНР мясной продукции.

"В целом для развития нашего сотрудничества в аграрной сфере и расширения поставок продукции российского животноводства на рынок Китая мы предложили китайским партнерам подготовить и подписать совместный план сотрудничества по поставкам российской мясной продукции", - сказал Патрушев на совещании о стимулировании экспорта сельхозпродукции у премьер-министра Дмитрия Медведева.

"Уважаемый Дмитрий Анатольевич, учитывая особое значение этого вопроса для реализации плана по увеличению экспорта, прошу вас рассмотреть возможность его включения в повестку встречи глав правительств России и Китая 17 сентября текущего года в Санкт-Петербурге", - добавил глава Минсельхоза.