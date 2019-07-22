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Минсельхоз России предложил обсудить поставки мясной продукции в Китай на уровне премьеров

Встреча глав правительств двух стран пройдет 17 сентября

СЕЛО ЛИНЕЦ /Курская область/, 22 июля. /ТАСС/. Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев попросил премьер-министра Дмитрия Медведева включить в протокол встречи глав правительств России и КНР 17 сентября вопрос о поставках в КНР мясной продукции.

"В целом для развития нашего сотрудничества в аграрной сфере и расширения поставок продукции российского животноводства на рынок Китая мы предложили китайским партнерам подготовить и подписать совместный план сотрудничества по поставкам российской мясной продукции", - сказал Патрушев на совещании о стимулировании экспорта сельхозпродукции у премьер-министра Дмитрия Медведева.

"Уважаемый Дмитрий Анатольевич, учитывая особое значение этого вопроса для реализации плана по увеличению экспорта, прошу вас рассмотреть возможность его включения в повестку встречи глав правительств России и Китая 17 сентября текущего года в Санкт-Петербурге", - добавил глава Минсельхоза.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияКитайСанкт-ПетербургПатрушев, Дмитрий Николаевич
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