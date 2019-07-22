Микрофинансовые организации будут увеличивать свой капитал поэтапно до 2024 года

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Парламентарии внесли поправки ко второму чтению законопроекта о запрете микрофинансовым организациям (МФО) выдавать кредиты под залог жилья, согласно которым МФО разрешается выполнить требование по увеличению минимального размера собственного капитала с 10 тыс. до 5 млн рублей поэтапно до 2024 года. Об этом ТАСС в понедельник сообщил первый заместитель комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, который является одним из авторов законопроекта.

"Ко второму чтению внесены поправки, которые, в частности, предполагают, что собственные средства МФО поэтапно увеличиваются до 5 млн рублей к 2024 году", - сказал Журавлев, добавив, что Госдума рассмотрит документ во втором чтении до конца весенней сессии.

По его словам, также внесенные поправки отменяют требование об увеличении с 1,5 до 3 млн рублей минимальной суммы займа, которую МФО вправе получить от заимодавца - физлица, которое не является квалифицированным инвестором. Соответствующее положение было прописано в тексте законопроекта, принятого в первом чтении.

Ранее правительство РФ поддержало данный законопроект, но при этом высказало некоторые замечания к документу. В частности, кабмин просил авторов документа предусмотреть поэтапное введение для МФО требования об увеличении минимального размера собственного капитала до 5 млн рублей.

Документ в начале апреля поручила разработать спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. Его авторами, помимо нее, выступили зампредседателя СФ Евгений Бушмин, глава комитета верхней палаты по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, его первый заместитель Николай Журавлев, а также ряд депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Законопроект устанавливает запрет на заключение МФО с физлицами договоров потребительского займа, исполнение обязательств по которым обеспечено залогом принадлежащего им или иному гражданину жилого помещения.

Согласно законопроекту, всем видам микрофинансовых организаций предоставляются дополнительные возможности по идентификации клиентов - они смогут делегировать это право кредитным организациям, а также смогут сами идентифицировать клиента с помощью государственных информационных систем (с определенными ограничениями). Эта мера вводится для предотвращения мошенничества в отношении граждан, например, когда займы получают неустановленные лица по паспортам третьих лиц.