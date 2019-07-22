Глава Ростеха заявил, что более четверти питьевой воды в России - подделка

ТАСС, 22 июля. Более 25% продаваемой в России питьевой воды является подделкой. Об этом сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Он в очередной раз отметил необходимость маркировки воды.

"Как ни странно, самая подделываемая продукция - это вода, питьевая вода, которую мы покупаем, которую мы пьем. Процент фальсификата составляет от 25% до 30% (это в среднем по России), а в некоторых регионах и до 80%. Нужно обязательно начать маркировку этой продукции", - сказал он.

Ранее Роспотребнадзор направил в Минпромторг предложение о маркировке минеральной воды в России для предотвращения производства и оборота контрафактной продукции в стране. В России сейчас идут добровольные эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях.

В 2019 году обязательной маркировке подлежат 10 товарных групп: табак, духи, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры и лампы-вспышки, а также пять групп изделий легкой промышленности.