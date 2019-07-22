Аграрии Подмосковья смогут принять участие в конкурсе по предоставлению грантов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Прием документов на участие в конкурсе по предоставлению грантов для развития крестьянско-фермерских хозяйств "Агростартап" стартовал в Московской области, на гранты в регионе предусмотрено около 63,5 млн рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"С сегодняшнего дня мы начали принимать документы на участие в конкурсе по предоставлению грантов "Агростартап". С этого года в рамках регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной потребительской кооперации" предусмотрено предоставление новых видов государственной поддержки крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, в том числе и грантов "Агростартап", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

В пресс-службе отметили, что гранты предоставляются на конкурсной основе для создания и развития на сельских территориях Подмосковья крестьянско-фермерского хозяйства и новых постоянных рабочих мест в сельской местности.

"Максимальный размер грантов "Агростартап" составляет 3 млн рублей для фермерских хозяйств, зарегистрированных в текущем году или для физических лиц, которые обязуются зарегистрировать крестьянское хозяйство в случае получения гранта. И 4 млн рублей - для членов сельскохозяйственных кооперативов", - добавил Разин.

По словам министра, на всего в регионе на гранты предусмотрено порядка 63,5 млн рублей. Срок приема заявок завершится 22 августа, а конкурс пройдет 3 сентября.