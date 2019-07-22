В Госдуму внесли законопроект об электронных аукционах по купле-продаже земельных участков

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев внес в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность проведения аукционов на право заключения договора купли-продажи или аренды земельного участка в электронной форме. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Действующей редакцией Земельного кодекса предусмотрена возможность аукционов на право заключения договора купли-продажи или аренды земельного участка в электронной форме, однако закон, регулирующий такой порядок, не принят, что не позволяет уполномоченным органам проводить такие аукционы, отмечает автор законопроекта.

Законопроектом предлагается установить единообразный порядок, который будет применяться для проведения торгов на право аренды государственного и муниципального имущества, право заключения договора купли продажи или аренды земельного участка. Предоставление земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства, также предлагается проводить путем проведения электронного аукциона. Аукционы по продаже или сдаче в аренду земельных участков будут проводить на электронных площадках, перечень которых утверждён кабмином для госзакупок.

Уполномоченный орган получит право отменять объявленный аукциона по предоставлению земельного участка до его окончания. Данный механизм позволит при возникновении необходимости распорядиться земельным участком иным образом, нежели это предусмотрено при проведении аукциона. Уполномоченный орган будет вправе самостоятельно принять решение об отмене проведения аукциона только в случае, если такой аукцион объявлен по инициативе этого органа (не на основании заявления гражданина или юридического лица о предоставлении земельного участка). Отмена аукциона в этом случае возможна не позднее, чем за 3 рабочих дня до истечения срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

При этом законопроект сохраняет такие особенности проведения аукционов на право заключения договора купли-продажи или аренды земельного участка, как формирование земельных участков, определение начальной цены предмета договора, порядок ведения реестра недобросовестных участников аукционов и включения в него сведений. Законопроект позволит сделать процедуру торгов более прозрачной и конкурентной, полагает автор документа.