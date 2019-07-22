Россети увеличили на 40% выдачу мощностей крупному тепличному комплексу Чечни

ГРОЗНЫЙ, 22 июля. /ТАСС/. Федеральная сетевая компания ЕЭС (ПАО "ФСК ЕЭС", входит в группу "Россети") увеличила до 45,15 МВт объем выдаваемой мощности крупному тепличному комплексу "Югагрохолдинг" в Чеченской республике, это позволит предприятию нарастить объем производства. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе компании.

"Увеличена на 40% выдача мощности одному из крупнейших тепличных комплексов Чеченской республики. На следующем этапе компания обеспечит передачу потребителю более 58 МВт мощности. Это позволит завершить строительство второй очереди агрокомплекса, в результате чего он нарастит объем производства продукции в 2 раза - до более чем 14 тыс. т овощей в год", - говорится в сообщении ФСК ЕЭС.

Тепличный комплекс "Югагрохолдинг" специализируется на круглогодичном выращивании овощей и зеленых культур. Площадь первой очереди предприятия составляет 9 гектаров. Она рассчитана на производство 7 тыс. т продукции в год с применением автоматизированных систем управления климатом и 100% досветки. В настоящее время реализуется проект строительства второй очереди комплекса площадью 10 гектаров.