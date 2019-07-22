Банк "Россия" подал иск к Utair на 155,35 млн рублей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Банк "Россия" подал в Арбитражный суд города Москвы иск в отношении авиакомпании Utair на общую сумму в 155,35 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Третьими лицами в рамках иска выступают 10 банков, среди которых МКБ, Сбербанк и банк "Уралсиб". Подробности искового заявления не уточняются. На запрос ТАСС банк "Россия" пока не ответил.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России, которая в 2018 году перевезла более 7,9 млн человек, - испытывает финансовые трудности. В 2015 году авиаперевозчик заключил соглашение с 11 банками по двум синдицированным кредитам - на 18,9 млрд рублей (снижен до 15,4 млрд рублей) с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд рублей с погашением в 2027 году. Кроме того, Utair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году. В декабре 2018 года перевозчик не заплатил 1 млрд рублей процентов по кредиту на 15,4 млрд рублей. Чистый убыток группы в 2018 году составил почти 22 млрд рублей (годом ранее чистая прибыль компании достигала 2,43 млрд рублей).

В начале февраля "дочка" авиаперевозчика "Финанс-авиа" допустила техдефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон. Впоследствии авиакомпания просила кредиторов списать 31,4 млрд рублей долга, но это предложение не устроило банки. Кроме того, в середине апреля "Финанс-авиа" предложила держателям облигаций авиакомпании отложить выплаты основной части долга по ценным бумагам на тот же срок - 35 лет.