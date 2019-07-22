ЦБ стал владельцем 99,99% акций санируемого Московского индустриального банка

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. ЦБ РФ стал владельцем 99,99% акций санируемого Московского индустриального банка (МИнБанка), говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

Как сообщалось ранее, Банк России планировал докапитализировать МИнБанк на 128,7 млрд рублей. Согласно информации на сайте банка, договор о приобретении дополнительного выпуска акций на эту сумму был подписан 18 июля 2019 года.

Отмечалось, что докапитализация позволит обеспечить соблюдение МИнБанком нормативов достаточности собственных средств (капитала) с учетом требуемых надбавок к достаточности капитала, отмечалось в сообщении ЦБ.

ЦБ объявил о санации Московского индустриального банка 22 января. Банк занимает 33-е место по размеру активов среди российский банков. МИнБанк был создан в 1990 году на базе Московского городского управления Промстройбанка СССР. Уставный капитал банка - 2,195 млрд рублей.