Россия вошла в топ-10 стран по числу туристов, выезжающих за рубеж

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россия, согласно ежегодному рейтингу Mastercard Global Destination Cities Index: Origins, заняла девятое место по числу туристов, выезжающих за границу, по итогам 2018 года. Об этом сообщается в пресс-релизе международной платежной системы Mastercard.

"Ежегодный рейтинг Mastercard Global Destination Cities Index: Origins определяет, жители каких стран чаще всего путешествуют за границу. Согласно опубликованным сегодня данным, Россия заняла девятое место в рейтинге. Лидерство удерживают США и Китай, который с седьмого места в 2009 году переместился на второе", - говорится в пресс-релизе.

Согласно исследованию, жители РФ чаще всего посещают Анталью в Турции, а также Паттайю и Пхукет в Таиланде.

Рейтинг Mastercard Global Destination Cities ранжирует 200 городов на основе исследований третьих сторон и собственного анализа в зависимости от общего числа приехавших из-за рубежа путешественников и от объемов потраченных ими средств в 2018 году, а также дает прогнозы относительно роста числа гостей и объема пассажиропотока.

Самые популярные направления выявлены путем суммирования всех прибывших путешественников из-за рубежа, с учетом полной версии рейтинга Mastercard Global Destination Cities Index.

Согласно экспертным оценкам, в 2018 году за рубеж, включая страны СНГ, из РФ выехало более 40 млн туристов.