Банк "Траст" стал владельцем 9,9% акций рейтингового агентства "Эксперт РА"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Банк "Траст" стал владельцем пакета акций рейтингового агентства "Эксперт РА" в размере 9,9%. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Дата наступления основания, в силу которого банк получил право распоряжаться акциями, - 19 июля 2019 года. В пресс-службе банка ТАСС сообщили, что не комментируют сделку.

В этот же день, 19 июля, стало известно, что "Открытие холдинг" вышел из капитала "Эксперт РА", где холдинг имел 9,9% акций. Кому перешли доли в агентстве, в сообщении холдинга не уточнялось.