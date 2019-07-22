Проект капремонта тоннелей третьей линии Петербургского метрополитена подготовят в феврале

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Проект капитального ремонта перегонных тоннелей соединительной ветки между станциями "Площадь Восстания" и "Маяковская" Невско-Василеостровской (третьей) линии петербургского метро подготовят 26 февраля 2020 года по заказу "Петербургского метрополитена", говорится в материалах, опубликованных в понедельник на сайте госзакупок.

"Выполнение работ по разработке рабочей документации на капитальный ремонт перегонных тоннелей Невско-Василеостровской линии 1 участок в части гидроизоляции обделки соединительной ветки станции метро "Площадь Восстания" - станция метро "Маяковская". Начальная (максимальная) цена договора: 4,3 млн рублей. Завершение работ: 26.02.2020", - следует из документов.

Заказчик определит подрядчика второго августа 2019 года. Невско-Василеостровская (третья) линия Петербургского метрополитена соединяет через центр западные и юго-восточные районы города, насчитывает 12 станций. Открытие первого участка линии состоялось в ноябре 1967 года.