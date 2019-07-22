Россия и Индия намерены подписать на ВЭФ соглашение о стратегическом сотрудничестве

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июля. /ТАСС/. Россия и Индия планируют подписать в рамках предстоящего в сентябре Восточного экономического форума (ВЭФ) соглашение о стратегическом сотрудничестве. Об этом сообщил журналистам в Нью-Дели сопредседатель межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Товарооборот между нашими странами не соответствует уровню партнерского стратегического взаимодействия между Россией и Индией. Он сегодня составляет примерно $11 млрд <…> Владимир Путин пригласил премьер-министра [Индии] Нарендру Моди стать главным гостем на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, и наша поездка связана с подготовкой этого визита. На полях форума ожидается подписание стратегического соглашения, которое должно поднять динамику торгово-экономических и инвестиционных мероприятий на новый уровень, для того чтобы действительно в 2025 году мы вышли на товарооборот $30 млрд", - сказал Борисов по итогам встречи с сопредседателем МПК с индийской стороны, главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

"Обсуждались вопросы практически по всем основным областям сотрудничества: и в энергетической области, и в области транспорта, и в области промышленности, и в области сельского хозяйства, и в области космоса. Шла речь о и расчетах в национальных валютах. Индийская сторона придает очень большое внимание этому вопросу", - подчеркнул Борисов.

Пятый Восточный экономический форум пройдет на острове Русском во Владивостоке 4-6 сентября 2019 года.