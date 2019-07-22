Ремонт дороги по нацпроекту в центре Самары планируют завершить досрочно

САМАРА, 22 июля. Движение по новой дороге на ул. Аксаковской в центре Самары будет запущено после ремонта по национальному проекту "Безопасные и качественные автодороги" раньше срока на полтора месяца. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник городской администрацией.

"Запустить движение планируется до середины августа: оно будет полноценным, двусторонним. Предусмотрено три полосы: две в одну сторону по направлению в город, одна в обратном направлении к Крымской площади", - говорится в сообщении.

Новая дорога на ул. Аксаковская строится на участке с грунтовым покрытием, который вел в тупик. После ремонта по улице можно будет проехать до Крымской площади, где строится здание шестого кассационного суда, открытие которого запланировано на октябрь.

Изначально дорогу планировалось открыть 30 сентября.