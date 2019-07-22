Борисов отметил, что Россия заинтересована в увеличении закупок Индией сельхозпродукции

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июля. /ТАСС/. Россия будет активно обсуждать с индийской стороной вопрос о росте закупок российской сельхозпродукции. Об этом сообщил журналистам в понедельник в Нью-Дели сопредседатель межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Мы с понимаем относимся к тому, что у индийской стороны существует программа национальной продовольственной безопасности. Тем не менее, конечно, мы будем ставить вопрос о закупке [индийской стороной] зерна, тем более что Индия закупает зерно, но не у нас", - отметил Борисов по итогам встречи с сопредседателем комиссии с индийской стороны, главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

В 2017 году Индия в рамках программы по увеличению к 2022 году производства национальной сельскохозяйственной продукции в два раза увеличила тарифные и нетарифные ограничения на импорт иностранной сельхозпродукции. В результате объемы закупок в России резко упали. Жесткие меры коснулись зернобобовых, в частности таких товаров как пшеница, горох, а также российского подсолнечного масла, нута, чечевицы. Эти меры касаются продукции не только России, но и других иностранных государств.