В Ярославской области начали ремонтировать разбитые дороги на Золотом кольце

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Ямочный ремонт плохих дорог на Золотом кольце, на которые жаловался туристический оператор, начался в Ярославской области. Об этом сообщила ТАСС директор туроператора "Русь", который организует экскурсии по городам Золотого кольца, Елена Соловьева.

"Мы связывались с администрацией, нам сказали, что по нашему маршруту будет делаться примерно 22 км дороги. По одному направлению, где делают ямочный и частичный ремонт, мы оставили маршрут. По второму направлению, где пока участок остается критическим, поменяли маршрут и пустили транспорт в объезд", - сказала Соловьева.

В конце июня туроператор предупредил о возможном сокращении туров по городам Золотого кольца в Ярославской области из-за плохого состояния дорог. После каждой поездки экскурсионные автобусы вынуждены вставать на техобслуживание, компания получает дополнительные затраты, туристы выражают недовольство. Наиболее проблемным туроператор называл участок Углич - Мышкин - Мартыново, это один из самых востребованных маршрутов.

Как сообщил журналистам директор регионального департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев, дороги, на которые жаловался туроператор, будут отремонтированы по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"С этого года у нас стартовал нацпроект, где основной упор будет делаться на приведение в норматив опорной сети дорог области. У нас масштабные работы до 2021 года будут вестись на всей территории области, практически во всех муниципальных районах. <...> В направлении Углич - Мышкин, на автодороге Углич - Некоуз - Брейтово, в рамках нацпроекта в 2020-2021 годах будет отремонтировано порядка 17 км. Участок от Углича до Мартыново, это автодорога Углич - Воскресенское, будет отремонтирован в 2019-2020 году, будет отремонтировано 12 км", - сказал Моисеев.

Золотое кольцо России - сеть туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры. Первоначально в Золотое кольцо входили восемь городов - Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. В 2018 году в маршрут был включен Углич. По данным туроператора "Русь", в 2018 году по маршруту Углич - Мышкин - Мартыново путешествовали свыше 5 тыс. туристов.