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Депутаты Думы подготовят проект, направленный на борьбу с подделкой минеральной воды

В свою очередь представители отрасли также поддерживают ужесточение санкций за производство фальсифицированной продукции

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев сообщил в понедельник, что депутаты Госдумы намерены подготовить законопроект, ужесточающий ответственность за подделку минеральной и питьевой воды.

"Мы консультировались с представителями ассоциаций производителей воды и экспертами по совершенствованию законодательства в водной сфере, проводили круглый стол на эту тему, - сказал он журналистам. - На мой взгляд, для недобросовестных производителей минеральной и питьевой воды нужно усилить ответственность".

"Понимая актуальность данной проблемы, мы продолжим ее изучение и подготовим законопроект, который позволит исключить подделку минеральной воды", - добавил депутат, заметив, что представители отрасли также поддерживают ужесточение санкций за производство фальсифицированной продукции.

Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в очередной раз отметил необходимость маркировки питьевой воды. По его словам, питьевая вода - "самая подделываемая продукция", процент фальсификата составляет от 25% до 30% в среднем по России, а в некоторых регионах и до 80%.

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