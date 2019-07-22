Главгосэкспертиза одобрила проект искусственных участков терминала в порту Усть-Луга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту создания искусственных земельных участков многопрофильного транспортно-перевалочного комплекса LUGAPORT в порту Усть-Луга Ленинградской области стоимостью в 46,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба инвестора проекта - группы компаний "Новотранс".

"Подготовленные генеральным проектировщиком ЗАО "ГТ Морстрой" проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту "Создание искусственных земельных участков в рамках развития комплекса генеральных грузов в морском торговом порту Усть-Луга (Ленинградская область) получили положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России", - отмечается в сообщении.

Соглашение о сотрудничестве в создании универсального торгового терминала в порту Усть-Луга компания заключила с губернатором Ленинградской области на полях Петербургского экономического форума в июне 2019 года. Совокупный объем инвестиций ГК "Новотранс" в создание проекта LUGAPORT составит 46,5 млрд рублей.

Общий объем перевалки терминала после строительства всех объектов составит около 25 млн т грузов в год. Весной 2020 года ГК "Новотранс" совместно с ЗАО "ГТ Морстрой" закончит проектирование будущего терминала и летом 2020 года приступит к его строительству. Также инвестор готовит проектно-сметную документацию для проектирования железнодорожной инфраструктуры как терминала, так и станции Лужская-Генеральная с учетом уже полученных от ОАО "РЖД" технических условий. В сотрудничестве с ПАО "Ленгипротранс" уже проведены расчеты параметров и спланированы железнодорожные подходы к терминалу, смоделирована возможность выгрузки на терминале 1,1 тыс. вагонов в сутки.