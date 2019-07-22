Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,46-0,56%

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились. Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,46% - до 2688,13 пункта, индекс РТС снизился на 0,56%, до 1343,12 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:47 мск снизился на 0,02%, до 63,045 рубля, курс евро вырос на 0,07%, до 70,723 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,85% - до $63,35 за баррель.

Очередную неделю российский фондовый рынок начал с негативной динамики, несмотря на умеренно позитивный внешний фон, пояснил главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. Поддержку покупкам в российских активах могла оказать ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent прибавила порядка 0,9%, касательно динамики западных площадок, то ее можно назвать нейтральной, добавил он.

Зварич отметил, что индекс Мосбиржи сделал еще один шаг к поддержке, расположенной на уровне 2640 пунктов, куда подходит среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов декабря 2018 года. "Это приведет к образованию двойной поддержки, которая может стать опорой для рынка и позволить "быкам" предпринять попытку возобновления восходящей динамики", - пояснил он.

В ПСБ также ожидают, что на неделе пара рубль/доллар удержит позиции в рамках диапазона сопротивления в 64 рубля. Старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов ожидает, что по итогам вторника индекс Мосбиржи может снизиться на 0,2-0,5% под влиянием внешних факторов.

"Во вторник будет опубликован доклад МВФ о состоянии мировой экономики, в котором может быть усилен раздел относительно рисков замедления. Кроме того, назначение нового премьер-министра Великобритании может увеличить вероятность сценария жесткого брекзита. Теоретически это может активизировать продавцов на рынке, хотя цены на нефть могут быть волатильны на фоне неопределенности противостояния США и Ирана", - пояснил он.