Bloomberg: Белый дом и Конгресс договорятся о повышении потолка госдолга до конца июля

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Конгресс США и администрация президента Дональда Трампа могут достичь договоренности, касающейся повышения потолка государственного долга страны, уже в ближайшие дни. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Агентство подчеркивает, что решение может быть принято до конца месяца. По словам источников Bloomberg, это необходимо в свете того, что обе палаты Конгресса уйдут на каникулы - Палата представителей завершит работу 26 июля, а Сенат - через неделю, 2 августа. Агентство отмечает, что госдолг увеличится приблизительно на $350 млрд, из которых на финансирование нужд администрации Трампа и Республиканской партии будут направлены 75 млрд вместо запрашиваемых 150 млрд.

По оценкам агентства, в случае достижения договоренности, за год дефицит бюджета может составить более $1 трлн. Таким образом, общая сумма госдолга США превысит отметку в $23 трлн.

Проблема госдолга США

В опубликованном в начале июля аналитическом докладе вашингтонского Центра двухпартийной политики, придерживающегося центристских взглядов, содержится прогноз, согласно которому Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом уже в сентябре этого года из-за меньших, чем ожидалось, налоговых поступлений. Авторы документа подчеркивают, что администрация США должна в ближайшее время активизировать переговоры с Конгрессом для последующего повышения потолка госдолга.

На данный момент госдолг США составляет около $22 трлн. Как сообщала в начале января телекомпания CNN, проанализировавшая данные Минфина США, за два года президентства Дональда Трампа (с 20 января 2017 года) госдолг увеличился на более чем $2 трлн.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, госдолг США вырастет до 117% ВВП в 2023 году.

В 2018 финансовом году госдолгу потребовалось чуть больше шести месяцев, чтобы подняться с $20 трлн до 21 трлн. Консерваторы в Конгрессе при этом заявляют, что расходы правительства продолжают оставаться без контроля и это может привести к еще большему дефициту в последующие годы.