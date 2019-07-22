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Медведев освободил от должности замглавы Ростуризма Николая Королева

Он занимал этот пост с 1 апреля 2014 года

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя главы Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Николая Королева. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте российского кабмина.

"Освободить Королева Николая Вадимовича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по туризму по его просьбе", - говорится в сообщении.

По данным сайта Ростуризма, Королев занимал должность заместителя руководителя ведомства с 1 апреля 2014 года.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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