Медведев освободил от должности замглавы Ростуризма Николая Королева

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя главы Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Николая Королева. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте российского кабмина.

"Освободить Королева Николая Вадимовича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по туризму по его просьбе", - говорится в сообщении.

По данным сайта Ростуризма, Королев занимал должность заместителя руководителя ведомства с 1 апреля 2014 года.