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Медведев назначил Александра Иванова заместителем руководителя Росжелдора

Ранее эту должность занимал Дмитрий Шпади

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Александра Иванова заместителем главы Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор), освободив от аналогичной должности Дмитрия Шпади. Соответствующие распоряжения опубликованы в понедельник на сайте кабмина.

"Назначить Иванова Александра Олеговича заместителем руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта", - говорится в документе.

Другим распоряжением премьер освободил от должности Шпади, который занимал должность заместителя главы Росжелдора с января 2018 года. "Освободить Шпади Дмитрия Владимировича от должности заместителя руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта по его просьбе", - говорится в распоряжении.

Теги
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