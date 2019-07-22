Reuters: американский регулятор на этой неделе объявит о взыскании с Facebook $5 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Федеральная торговая комиссия (ФТК) США в ближайшие дни объявит о достижении соглашения с американской компанией Facebook, которое предполагает выплату корпорацией $5 млрд в связи с нарушениями при обработке личной информации пользователей. Об этом сообщило в понедельник со ссылкой на собственные источники агентство Reuters.

По его данным, о том, что ФТК урегулировала спор с Facebook, может быть объявлено уже на текущей неделе. При этом агентство подчеркивает, что на данный момент оно не располагает комментариями на этот счет ни со стороны властей, ни со стороны руководства социальной сети. Ранее газета The Wall Street Journal сообщала о том, что такую договоренность поддержали трое из пяти членов комиссии.

ФТК в марте 2018 года начала расследование в отношении Facebook, которая владеет одноименной социальной сетью. Цель разбирательства состояла в том, чтобы установить, нарушила ли компания свои обязательства по защите и хранению личных данных.

Расследование ФТК в отношении Facebook было начато в свете скандала, который разразился после публикации газеты The New York Times о передаче данных пользователей соцсети Facebook британской компании Cambridge Analytica. По разным оценкам, речь идет о персональных данных примерно 87 млн пользователей. Главе Facebook Марку Цукербергу в 2018 году пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США. Предприниматель заверил американских законодателей, что впредь в Facebook будут бережнее обращаться с личными данными пользователей.