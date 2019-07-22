Объемы орошаемых земель на Ставрополье планируется увеличить в 2,5 раза

ПЯТИГОРСК, 22 июля. /ТАСС/. Объемы орошаемых земель в Ставропольском крае в ближайшие четыре года планируется увеличить в 2,5 раза - до 165 тыс. га, сообщает в понедельник пресс-служба главы региона.

"Одним из стратегических направлений работы на сегодня является развитие мелиорации на Ставрополье. Объемы орошаемых земель в крае планируется увеличить в 2,5 раза до 2024 года - до 165 тыс. га", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ожидается, что ежегодный ввод в эксплуатацию мелиоративной системы будет осуществляться на площади от 10 до 20 тыс. гектаров. В этом году будет построено и реконструировано систем орошения на площади 10 тыс. гектаров.

Пресс-служба отмечает, что глава Ставрополья также поручил правительству края совместно с руководством муниципалитетов активизировать работу по наполнению программы комплексного развития села конкретными заявками.

"Эта программа должна быть действенным инструментом для решения задач, которые ставят перед нами наши земляки. Это вопросы водоснабжения, развития социальной инфраструктуры, строительства и ремонта дорог. Все эти направления очень важны. И заявки от территорий для участия в программе, прежде всего, должны формулироваться, исходя из требований людей", - сказал губернатор Владимир Владимиров, слова которого цитирует пресс-служба.

Ранее сообщалось, что вложения инвестиций и бюджетных средств в развитие мелиорации в Ставропольском крае до 2024 года превысят 20 млрд рублей.