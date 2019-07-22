Производство медизделий на средства немецкого инвестора построят в Петербурге в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Немецкая компания группы Sarstedt планирует построить в 2022 году в Петербурге завод по производству медицинских изделий, инвестировав в его создание 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил глава совета правления Sarstedt Юрген Сарштедт во время церемонии закладки "первого камня" в строительство завода.

"Мы запланировали инвестировать 1,5 млрд рублей в этот проект, мы надеемся, что к маю 2022 года завод в Санкт-Петербурге будет готов. Мы надеемся, что на этой площади, которая составляет 9,5 тыс. кв. метров, нам удастся осуществить это строительство", - сказал он.

В 2018 году на Петербургском международном экономическом форуме был подписан меморандум о совместной деятельности между Санкт-Петербургом, банком ВТБ и компанией Sarstedt AG & Co. KG по реализации указанного проекта. На новом заводе будут работать две линии по производству систем взятия крови - венозной и капиллярной. Продукция завода будет поставляться в медицинские учреждения Петербурга, другие регионы России, страны СНГ. На заводе будет создано около 40 высокопроизводительных рабочих мест.

По словам врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, город заинтересован в высокотехнологичных рабочих местах и высокотехнологичных производствах. "Это залог того, что будет и большая высокая заработная плата у наших жителей города. Сама компания известна во всем мире своими новациями, своим качеством работ, я очень рад, что та продукция, которая будет производиться на этом заводе, будет востребована не только в России, не только в Петербурге, но и во всем мире", - сказал он.

Группа Sarstedt включает 33 сбытовые компании, а также 13 производств в Европе, Северной Америке и Австралии. Головной офис компании находится в г. Нюмбрехт, земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия.

Индустриальный парк "Марьино" - это промышленная зона с централизованным управлением для размещения производственных предприятий. Расположена на территории в 130 га в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга.