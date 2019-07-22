"Грязную" нефть из трубопроводов Белоруссии вытеснят полностью к 16 августа

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Работы по вытеснению некондиционной нефти из трубопроводов на территории Белоруссии, согласно дорожной карте, должны завершиться к 16 августа. Об этом первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин рассказал в интервью "Российско-германской газете", опубликованном в понедельник.

"В рамках реализации мероприятий дорожной карты осуществляется замещение нефти с повышенным содержанием хлорорганики в системе магистральных трубопроводов белорусских операторов (согласованный срок завершения работ - 16 августа 2019 года)", - сказал он.

Ранее сообщалось, что общий объем вытеснения нефти с территории Белоруссии в Россию составляет суммарно 1,328 млн тонн. 9 июня концерн "Белнефтехим" сообщил, что оператор белорусского участка трубопровода "Дружба" реверсом вернул на территорию России 450 тыс. тонн загрязненной нефти.

Про тариф и контроль над сдачей

Гришанин также рассказал, что "Транснефть" сейчас ежесуточно мониторит качество нефти на хлорорганику, и эти затраты должны быть включены в тариф на транзит нефти.

"Мы перевели испытания в режим ежесуточных по более чем 150 приемо-сдаточным пунктам. Соответственно, и затраты компании выросли пропорционально количеству проводимых испытаний. Вопрос об учете в тарифе расходов на устранение последствий инцидента не стоит. В дальнейшем при изменении порядка приемки нефти по качеству очевидно, что расходы компании на проведение ежесуточных испытаний нефти на содержание хлорорганических соединений должны учитываться в тарифе. Это входит в стоимость услуг по транспортировке", - сказал он.

До инцидента с загрязнением магистрали "Дружба" пробы на хлорорганику проводились каждые 10 суток.

По словам Гришанина, компания также обсуждает с Минэнерго оптимальные формы контроля за приемом сырья.

"Оптимальная форма установления операционного контроля "Транснефти" над приемо-сдаточными операциями без ущерба для собственников приемо-сдаточных пунктов (ПСП) сейчас прорабатывается компанией совместно с Минэнерго России в рамках поручений президента и правительства РФ. При этом "операторство" может быть связано не с переходом права собственности на ПСП к "Транснефти", а с использованием договорных моделей взаимодействия", - сообщил он.

Ситуация с "Дружбой"

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу.

Загрязнение нефти в "Дружбе" хлорорганикой, обнаруженное в апреле, привело к приостановке прокачки российской нефти в Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению. Белорусские НПЗ из-за недостаточного объема чистой нефти были вынуждены снизить загрузку. Прокачка чистой нефти из России в Белоруссию возобновилась в мае.

19 июня на участке трубопровода, который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти. Прокачка нефти по участку, который контролирует польский оператор PERN, была приостановлена и возобновилась 20 июня.

Минск и Москва согласовали проект мероприятий по замещению на территории Белоруссии российской нефти ненадлежащего качества, а также дополнительным поставкам сырья на белорусские НПЗ. По данным концерна "Белнефтехим", белорусский участок планируется полностью очистить от загрязненной нефти к середине августа.