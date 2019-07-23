Роскачество представило рейтинг фотоаппаратов

Роскачество опубликовало рейтинг фотоаппаратов, созданный совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT). В исследовании участвовали 98 моделей, 55 из которых относятся к категории беззеркальных аппаратов со сменной оптикой, 30 – зеркальных, десять – компактных и три – псевдозеркальных, говорится в распространенном во вторник сообщении Роскачества.

Эксперты провели исследование, в рамках которого оценивали качество полученных в ручном и автоматическом режиме фотоснимков, а также качество записи видео и аудио, функциональность, качество монитора и удобство использования фотоаппарата. Всего программа испытаний включила 326 показателей.

В ходе испытаний эксперты не выявили прямой зависимости между торговой маркой фотоаппарата и качеством съемки - разные модели одного и того же бренда могут занимать как первые, так и последние позиции в рейтинге.

Лучшими среди беззеркальных камер с поддержкой сменных объективов эксперты признали модели Nikon Z6 с NIKKOR Z 24-70mm 1:4 S, Nikon Z7 с NIKKOR Z 24-70mm 1:4 S, Sony Alpha 7 III с SEL FE 28-70mm 1:3.5-5.6 OSS. Лучшие видео, по мнению экспертов, были сняты на Nikon Z7 с MOUNT ADAPTER FTZ + AF-S NIKKOR 85mm 1:1.8 G и с NIKKOR Z 24-70mm 1:4 S, а также на Nikon NIKKOR Z 24-70mm 1:4 S.

Среди протестированных зеркальных фотоаппаратов первое место по показателю съемки в ручном режиме смог занять Nikon D3500 с объективом AF-S NIKKOR 50mm 1:1.8 G, а лидером по качеству съемки в автоматическом режиме стала модель Canon EOS 77D с объективом EF 50mm 1:1.8 STM. Самыми быстрыми фотоаппаратами оказались Canon EOS 200D и 77D и Nikon D500.

Лучшей компактной моделью эксперты назвали Fujifilm X100F. Вместе с ней в тройку лучших в этой категории вошли Panasonic LUMIX DC-LX100M2 и Canon PowerShot G1X Mark III. В ходе исследований эксперты назвали сильными сторонами Fujifilm и Canon качество съемки улицы при дневном освещении и стабилизацию изображения.

Лучшей псевдозеркальной ("бридж") камерой стала Sony Cyber-shot DSC-RX10 Mark 4. Эксперты заявили, что эта модель может конкурировать по качеству фотографий с фотокамерами с поддержкой сменных объективов.