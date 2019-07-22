Госдума рассмотрит отмену льготной ставки НДС на пальмовое масло

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит отмену 10-процентной льготной ставки НДС на пальмовое масло и повышение ее до 20%. Соответствующая норма была накануне одобрена комитетом нижней палаты парламента по бюджету и налогам в качестве поправки ко второму чтению законопроекта о снижении ставки НДС для плодово-ягодной продукции до 10%.

Поправка была инициирована лидерами всех думских фракций во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. По словам Володина, документ ранее обсуждался с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в ходе встречи с депутатами Госдумы.

Сейчас любое растительное масло облагается НДС по льготной ставке 10%. "Предлагается дополнить действующую норму про растительное масло словами "за исключением масла пальмового", - отметил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам его глава Андрей Макаров.

Планируется, что норма будет утверждена в третьем чтении до конца этой недели. По словам Макарова, в постановлении Госдумы о принятии закона в третьем чтении предлагается рекомендовать правительству РФ при подготовке проекта федерального бюджета на следующий финансовый год направить освобождающиеся средства от повышения НДС на пальмовое масло на поддержку молочного животноводства. Согласно данным, которые привел Макаров, отмена льготы по НДС для пальмового масла даст бюджету 4,5-5 млрд рублей.

"Думаем, исходя из анализа, прогнозируем, что импорт пальмового масла [после повышения НДС] будет замедлен, - сказал Володин. - Если в прошлом году его рост был более 20%, то после введения этой нормы он будет замедляться, потому что все страны борются с засильем пальмового масла".

"Это не только наша проблема, это проблема и других стран, но мы на этот шаг идем впервые за 15 лет и считаем его обоснованным", - подчеркнул Володин.