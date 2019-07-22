Трамп сообщил о достижении договоренности с Конгрессом по потолку госдолга

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Американская администрация и лидеры Конгресса США достигли договоренности по потолку государственного долга. Об этом президент США Дональд Трамп написал в понедельник на своей странице в Twitter.

"Я рад сообщить о достижении с лидером [республиканского] большинства в Сенате Митчем Макконнеллом, лидером [демократического] меньшинства в Сенате Чаком Шумером, спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером [республиканского] меньшинства в Палате представителей Кевином Маккарти соглашения по двухлетнему бюджету и потолку госдолга", - написал Трамп.

"Это был настоящий компромисс, чтобы предоставить нашим прекрасным военным и ветеранам еще одну победу", - добавил хозяин Белого дома.

Проблема госдолга США

В опубликованном ранее аналитическом докладе вашингтонского Центра двухпартийной политики, придерживающегося центристских взглядов, содержится прогноз, согласно которому Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом уже в сентябре этого года из-за меньших, чем ожидалось, налоговых поступлений. Авторы документа подчеркнули необходимость активизации переговоров между администрацией США и Конгрессом для последующего повышения потолка госдолга.

На данный момент госдолг США составляет около $22 трлн. Как сообщала в начале января телекомпания CNN, проанализировавшая данные Минфина США, за два года президентства Дональда Трампа (с 20 января 2017 года) госдолг увеличился более чем на $2 трлн.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, в 2023 году госдолг США вырастет до 117% ВВП.

В 2018 финансовом году госдолгу потребовалось чуть больше шести месяцев, чтобы подняться с $20 трлн до $21 трлн. Консервативно настроенные законодатели в Конгрессе при этом заявляют, что расходы правительства продолжают оставаться без контроля, что может привести к еще большему дефициту в последующие годы.