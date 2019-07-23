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"Известия": Росстандарт предлагает сократить размер парковочного места для легковых авто

По действующим стандартам минимальные размеры парковочного места для легковушки составляют 5,3 м в длину и 2,5 м в ширину. Новые правила предусматривают размеры 5,5 м на 2 м
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Предварительный национальный стандарт, разработанный Росстандартом, предполагает сокращение размера парковочных мест для легковых автомобилей в городах. В настоящий момент документ проходит общественное обсуждение, сообщает во вторник газета "Известия".

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По действующим стандартам минимальные размеры парковочного места для легковушки составляют 5,3 м в длину и 2,5 м в ширину. Новые правила предусматривают размеры 5,5 м на 2 м, если парковка расположена вдоль дороги. Если она размечена под углом к проезжей части, то размер места составит 5 м на 2,5 м, пишет газета со ссылкой на текст документа.

Вводимые ограничения должны побуждать водителей в городах отказываться от больших автомобилей в пользу малолитражек, рассказал "Известиям" глава проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александр Шумский. Кроме того, документ предусматривает разметку синего и белого цветов для платных и бесплатных парковой соответственно

Росстандарт рассчитывает, что новые правила будут утверждены в ноябре, сообщают "Известия".

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