Строительство 96 объектов на сумму $5,4 млрд началось в зоне свободной торговли Хайнаня

ХАЙКОУ /Китай/, 23 июля. /ТАСС/. Строительство 96 объектов на общую сумму в 37,2 млрд юаней (порядка $5,4 млрд) началось в пилотной зоне свободной торговли в южной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщил портал "Наньхайван".

По его данным, среди реализуемых проектов - один крупнейший на сумму 6,54 млрд юаней (около $ 950 млн), 10 - с объемом инвестиций от 1 до 5 млрд юаней каждый ($145,35 - 726,75 млн) на общую сумму в 15,2 млрд юаней (порядка $2,2 млрд). Еще 45 проектов с финансированием от 100 млн юаней до 1 млрд юаней ($14,5 -145,5 млн) на общую сумму в 13,1 млрд юаней (около $1,9 млрд). Остальные 40 - с объемом инвестиций менее 100 млн юаней, общие капиталовложения по ним достигнут 2,36 млрд юаней ($343 млн).

Все реализуемые проекты в основном предусматривают совершенствование инфраструктуры, модернизацию промышленного производства, а также повышение качества жизни населения провинции.

"Наньхайван" отмечает, что одновременно с запуском строительства перечисленных 96 проектов подписаны еще 32, реализация которых намечена на ближайшее время.

В течение последнего года власти Хайнаня активно работают над строительством и продвижением пилотной зоны свободной торговли, о создании которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань.

Согласно плану властей, создание пилотной зоны придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.