В Казахстане разработали законопроект о моратории на продажу земель сельхозназначения

НУР-СУЛТАН, 23 июля. /ТАСС/. Национальный совет общественного доверия при президенте Казахстана до конца 2019 года рассмотрит новый законопроект о моратории по запрету на продажу и передачу в аренду земель сельхозназначения. Об этом сообщил во вторник заместитель премьер-министра Казахстана Женис Касымбек на заседании правительства.

"По вопросу моратория на продажу и передачу в аренду земель сельскохозяйственного назначения - на площадке Министерства сельского хозяйства проведена презентация концепции законопроекта, утвержден план-график выезда в регионы для обсуждения с общественностью. Данный вопрос до конца 2019 года будет внесен на рассмотрение Национального совета общественного доверия при президенте Казахстана", - рассказал Касымбек.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что правительство в связи с завершением моратория на отдельные нормы Земельного кодекса в 2021 году (запрет на продажу и передачу в аренду земель сельхозназначения) должно принять окончательное решение по этому вопросу.

В Казахстане до 31 декабря 2021 года действует мораторий на предоставление права частной собственности на земельные участки сельхозназначения, находящиеся в государственной собственности, физическим и юридическим лицам.