Производители повседневных товаров и продуктов уменьшили размер упаковок до 20%

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Производители продуктов и потребительских товаров в России в период с 2012-го по 2018 год сократили размер упаковок на 7-20%. Об этом говорится в сообщении исследовательской компании GfK.

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"Согласно оценке GfK Rus, с 2012-го по 2018 год производители FMCG товаров [товаров повседневного спроса] в России уменьшили размер своих упаковок на 7-20% в зависимости от категории. При этом чаще всего используют "скрытый" даунсайзинг при сохранении или незначительном снижении стоимости", - отметили в GfK.

В качестве примера исследователи привели появление на рынке емкостей, отличающихся от классической литровой упаковки. Так, в категории молока встречаются упаковки емкостью от 920 до 985 мл.

В то же время, по данным GfK, в России увеличилось число покупателей, которые пересчитывают стоимость товара за 1 кг или 1 л: если в 2012 году их было 29%, то в 2018 году - уже 47%. Одновременно выросла доля россиян, которые время от времени обращают внимание на размер фасовки в пересчете на 1 кг или 1 л (с 17 до 29%). Кроме того, растет количество покупателей, сравнивающих цены разных марок перед тем, как сделать выбор (сейчас таких 63%), а также покупателей, которые готовы приобрести альтернативу привычному товару (57%).