Роскачество проверит продающуюся в России шаурму

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Роскачество намерено проверить продающуюся в России шаурму на безопасность и качество. Об этом рассказал в интервью агентству ТАСС и порталу " Будущее России. Национальные проекты " глава Роскачества Максим Протасов.

"Да, мы шаурму проверять будем. Вообще за фастфудом следят национальные системы качества во всем мире", - сказал он.

Ранее Роскачество анонсировало ряд проверок в российском фастфуде. Первой категорией, которую проверили эксперты, стали бургеры. В испытаниях участвовала продукция 11 сетевых ресторанов: McDonald's, Burger King, KFC, Farsh, "Мираторг", Ketch Up, BB&Burgers, Burger Club, "МясоRoob", Black Star Burger и Jerry Wings. Все бургеры закупались в Центральном (Москва), Южном (Ростов-на-Дону) и Сибирском (Новосибирск) федеральных округах, при этом продукция сетей McDonald's, Burger King и KFC исследовалась во всех трех.

"И оказалось, что все не так плохо, однозначно лучше, чем, например, у наших американских коллег, хотя, так же как и в других странах, не до конца решена проблема остаточного количества антибиотиков в мясе. Будем смотреть и за шаурмой - оценивать качество мяса, качество сырья, качество готового продукта, канцерогены, обжарку, калорийность", - отметил Протасов.