Счетная палата видит риски перебоев работы Домодедово из-за срыва сроков реконструкции ВПП

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Счетная палата провела проверку использования бюджетных средств при реконструкции аэропортовых комплексов Домодедово и Баландино (Челябинск) в 2016 - истекшем периоде 2019 года. Ведомство пришло к выводу, что Росавиация "ненадлежащим образом" реализовывала мероприятия по развитию аэропортов, следует из отчета Счетной палаты (документ опубликован на сайте ведомства).

Так, например, реконструкция первой взлетно-посадочной полосы (ВПП-1) должна была закончиться еще в 2014 году, но до сих пор работы не завершены.

Реконструкция аэродрома Домодедово

"Учитывая ограниченную работоспособность существующей ВПП-2 в случае закрытия ВПП-1 на регламентное обслуживание или чрезвычайной ситуации существуют риски перебоев в работе как аэродрома "Домодедово" (г. Москва), так и Московского авиационного узла в целом", - говорится в отчете.

Более того, Счетная палата отметила, что в ходе реконструкции ВПП-1 "существующая ВПП-2 была частично выведена из эксплуатации, ее длина сокращена с 3800 м до 2370 м, оборудование радиотехнического обеспечения полетов демонтировано, что повлекло снижение пропускной способности аэродрома на 35%".

В 2012 году Росавиация и "Международный аэропорт Домодедово" заключили соглашение о соинвестировании в реконструкцию аэропортового комплекса Домодедово. Объем вложений Домодедово составил 24,8 млрд рублей. Росавиация же должна была до 2017 года разработать проектную документацию на строительство новой ВПП вместо ВПП-2. Как отмечается в докладе, Домодедово соинвестировал более 64 млрд рублей, однако Росавиация "не обеспечила синхронизированный с инвестором ввод в эксплуатацию производственных элементов имущественного комплекса аэропорта Домодедово".

На данный момент срок сдачи объекта - 2019 год, но в контрольном ведомстве считают, что "существуют значительные риски срыва Росавиацией сроков ввода объекта в эксплуатацию".

Проблемы аэропорта Челябинска

В ходе проверки реконструкции аэропорта Баландино (должна закончиться в 2020 году) Счетная палата выявила, что правительство Челябинской области не осуществляло работы по реконструкции привокзальной территории.

"Расходы ОАО "Челябинское авиапредприятие" на выполнение указанных работ составили 22,4 млн рублей, или 6% от [запланированного] объема капитальных вложений", - говорится в докладе.

Также Счетная палата напомнила, что аэропорт реконструировался для проведения саммитов ШОС и БРИКС и отметила, что существовали риски, что к сроку проведения саммитов в 2020 году "синхронизированный ввод в эксплуатацию всех производственных элементов аэропорта Баландино не будет обеспечен". На прошлой неделе стало известно, что саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Санкт-Петербурге, а не в Челябинске, как планировалось ранее.