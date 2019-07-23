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АСВ в I полугодии выплатило вкладчикам разорившихся банков 32,8 млрд рублей

Страховые возмещения получили 55,8 тыс. вкладчиков

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в первом полугодии текущего года выплатило страховые возмещения 55,8 тыс. вкладчикам на общую сумму 32,8 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении АСВ.

"По состоянию на 1 июля 2019 года страховое возмещение получили 55,8 тыс. вкладчиков на общую сумму 32,8 млрд рублей, что составило около 96% от общего размера страховой ответственности агентства по страховым случаям 2019 года", - отмечается в пресс-релизе.

В первом полугодии 2019 года страховые случаи наступили в отношении 12 банков-участников системы страхования вкладов. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года было 25 страховых случаев.

По данным АСВ, 95,4% вкладчиков размещали средства во вкладах, которые полностью покрываются страховой выплатой агентства.

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