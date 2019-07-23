"Известия" назвали самую распространенную зарплату в России

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Модальный (встречающийся чаще всего) показатель заработной платы в РФ составляет 23,5 тыс. рублей. Об этом во вторник пишет газета " Известия " со ссылкой на предварительные данные Росстата за апрель.

Кто это? Сколько зарабатывает? И на что тратит деньги?

Средний класс. Кто это? Сколько зарабатывает? И на что тратит деньги?

Как отмечает издание, в исследовании приняли участие более 100 тыс. организаций всех видов экономической деятельности, под заработной платой понимались все суммы, начисленные работнику за апрель, включая выплаты по тарифным ставкам и должностным окладам, премии и вознаграждения, оплату питания и проживания.

Ранее сообщалось, что порядка 775,46 тыс. трудоспособных работающих россиян (2,9%) получают зарплату ниже установленного законодательством минимального размера оплаты труда (11 280 рублей с 2019 года). Согласно данным Росстата, всего в России работают 27,093 млн граждан. Средняя заработная плата по России составляет 47 657 рублей, при этом половина россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату 34 335 рублей.