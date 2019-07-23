Эксперты: ожидаемое снижение ставки ФРС США подогреет интерес к рублю

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Ожидаемое снижение ставки ФРС США способно дополнительно подогреть интерес к рублю. Об этом говорится в аналитическом обзоре "Мониторинг экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-экономического развития", который подготовлен экспертами Института Гайдара и РАНХиГС.

В настоящий момент ставка ФРС составляет 2,25-2,5%. Как ожидается, в конце июля ставка может быть снижена на 25 или даже 50 базисных пунктов.

"Происходящий разворот в политике ФРС способен еще повысить интерес к рублю - если, конечно, вынести за скобки теоретическую возможность введения санкций в отношении суверенного российского долга, чего хочет американский конгресс и не хочет американский Минфин", - пишут экономисты.

Продолжающийся рост вложений нерезидентов в ОФЗ - один из факторов, обусловивших положительное сальдо финансового счета, отмечают эксперты, рассматривающие предварительные оценки Банком России платежного баланса РФ во II квартале. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сальдо счета текущих операций сократилось на 32,4%, составив $12,1 млрд. Основной причиной этого стало ухудшение внешнеторгового баланса: хотя он остался положительным, однако за указанный период снизился на 12,6% к тому же кварталу 2018 года. Падали и экспортная выручка, и импорт: на 6,8% и 2,7% соответственно.

"Ожидаемое в ближайшие дни, и первое за десятилетие, снижение ставки ФРС США - значимое событие для глобальной экономики", - подчеркивается в докладе. Экономисты не берутся предсказывать, в какой степени это может нивелировать возникший тренд на сокращение темпов роста мирового хозяйства (а его подтверждают последние статданные о торможении лидеров глобального роста - Китая и Индии). Но если низкая ставка и окажется недостаточным стимулом экономической активности в развивающихся странах, то, как минимум, смягчить их долговые проблемы она способна, говорится в докладе.

"Во многом позитивным выглядит эффект и для России. Если динамика, например ее реального сектора, не вызывает оптимизма, а аналитики вновь недоумевают, допустим, в связи с сообщениями Росстата о значительном росте промышленности в июне, то ожидания дальнейшего снижения инфляции и умеренной динамики курса национальной валюты абсолютно превалируют", - отмечается в мониторинге.

По оценкам аналитиков, рубль имеет потенциал для дальнейшего укрепления, которому, однако, могут помешать новые внешние шоки, а также сезонное сокращение сальдо счета текущих операций в III квартале.

Прогноз по ценам на нефть

Оценивая ситуацию, сложившуюся на мировом рынке нефти, эксперты Института Гайдара указывают на существенное стабилизирующее влияние сделки ОПЕК+. При этом они отмечают, что условия соглашения в действительности потребовали от России весьма скромных ограничений.

Взятые в конце 2016 года обязательства по сокращению добычи исходили из достигнутого участниками уровня производства, а у РФ он тогда как раз достиг максимума. В итоге в 2017 года добыча в РФ сократилась на 0,15%, а за следующий - 2018 год - выросла на 1,7%.

"Прогнозы цен на нефть на 2019 год выглядят относительно стабильными, в пределах $60-68 за баррель", - говорится в докладе. Однако, как отмечают авторы, эффективность соглашения ОПЕК+ снижается из-за восстановившегося роста добычи сланцевой нефти в США, а также увеличения добычи в ряде стран, не входящих в ОПЕК.