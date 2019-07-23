Guardian: British Airways хочет через суд добиться запрета забастовки пилотов

ТАСС, 23 июля. Руководство British Airways обратилось в Высокий суд Лондона с целью добиться судебного запрета на проведение пилотами этой авиакомпании забастовки с требованием повышения зарплаты. Об этом сообщает во вторник газета The Guardian.

За акцию протеста проголосовали в понедельник 93% из 4 тыс. членов Британской ассоциации пилотов авиакомпаний (British Airline Pilots Association, BALPA), которые отвергли предложение British Airways об увеличении зарплаты на 11,5% в течение трех лет. Согласно заявлению профсоюза, авиакомпания получает "очень большую прибыль" в результате интенсивной работы и преданности персонала и поскольку она "больше не борется за выживание", пилоты заслуживают долю этой прибыли.

British Airways выразила разочарование в связи с тем, что летчики "решили поставить под угрозу планы путешествий тысяч клиентов во время каникул и отпусков", добавив, что готова к дальнейшим переговорам с профсоюзом BALPA для достижения соглашения. Слушания по делу об акции протеста с целью ее запрета состоятся в столичном суде во вторник. Если авиакомпании, услугами которой ежедневно пользуются 145 тыс. пассажиров, не удастся добиться запрета, то профсоюз, по данным издания, может назначить забастовку на 6 августа.

Ранее забастовки объявили тысячи сотрудников аэропорта Хитроу, крупнейшего в Европе аэропорта, где базируется British Airways. Они запланированы на 5, 6, 23 и 24 августа.