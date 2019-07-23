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ФАС возбудила дело против "Азбуки вкуса" и "Перекрестка" из-за рекламы виски

В службе сообщили, что на рекламной стойке не было обязательного предупреждения о вреде чрезмерного потребления алкогольной продукции

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудило дело в отношении "Азбуки Вкуса", "Перекрестка" и дистрибьютора алкоголя Maxxium Russia из-за рекламы виски. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Весной в сети магазинов продуктов питания "Азбука Вкуса" и "Перекресток" появилась рекламная инсталляция виски The Macallan. "На стойке не было обязательного предупреждения о вреде чрезмерного потребления алкогольной продукции, однако присутствовал слоган: "Готов рискнуть всем ради шанса взлететь?", - говорится в сообщении. В ведомстве считают такой слоган призывом к употреблению алкоголя.

Поясняется, что закон о рекламе запрещает использование утверждений в рекламе алкогольной продукции, что ее употребление имеет важное значение для достижения успеха или способствует улучшению физического или эмоционального состояния. Отсутствие предупреждения о вреде алкоголя в рекламе The Macallan также нарушает закон.

Управление установило, что рекламодателем рекламы виски The Macallan является дистрибьютор Maxxium Russia, а рекламораспространителем - сами сети магазинов. В случае, если нарушение будет доказано, компаниям грозит штраф до 500 тыс. рублей.

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