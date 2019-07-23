Комитет Госдумы отклонил проект, позволяющий направлять средства ФНБ на экспортные кредиты

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Комитет по бюджету и налогам Госдумы отклонил поправку в Бюджетный кодекс, дающую правительству право направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на экспортные кредиты после достижения им порога в 7% ВВП. Об этом сообщал глава комитета Андрей Макаров.

"Есть регламент, что ко второму чтению все документы правительства должны быть представлены в Государственную думу. Сначала вы представляете [на комитете], как это будет работать, а потом мы принимаем решение. Поправка отклоняется", - сказал Макаров.

Комитет принял решение отклонить поправку из-за несогласованности позиций заинтересованных ведомств. Центральный банк запросил больше информации по вопросу и не смог сформировать окончательную позицию.

"Позиция Центрального банка - Минфин должен предоставить больше информации для того, чтобы мы могли ее сформировать", - сказала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, выступая на комитете.

При этом Счетная палата РФ одобрила поправку, хотя 22 июня на заседании комитета отозвалась о ней как о "преждевременной".

17 июля комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила поправки в Бюджетный кодекс, которые позволяют направлять средства ФНБ при достижении объема фонда более 7% ВВП на предоставление государственных экспортных кредитов.

Как заявлял первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, правительство до конца 2019 года определится с критериями, по которым будут отбирать проекты для вложения средств ФНБ после достижения им объема в 7% ВВП. Стратегия инвестирования предполагает два варианта: вложения в зарубежные активы, чтобы избежать давления на курс рубля и на инфляцию, или во внутренние активы, в проекты, которые генерирует дополнительный инвестиционный спрос частного бизнеса.