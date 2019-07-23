В Думу внесли законопроект об интернет-трансляции каналов первого и второго мультиплексов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Пакет законопроектов, направленных на создание общероссийской системы интернет-трансляций телеканалов первого и второго мультиплекса, внесен в Госдуму. Авторами инициативы выступили глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин и его первый заместитель Сергей Боярский.

Как пояснил во вторник журналистам Левин, "развитие современной цифровой инфраструктуры привело к увеличению доли потребления визуального контента посредством технологий онлайн-вещания, в этих условиях назрела необходимость систематизировать процессы распространения трансляций российских общедоступных телеканалов в интернете".

Основной задачей внесенного пакета, по словам парламентария, является "создание единой технологической платформы для доставки телевизионного сигнала с использованием новейших сетевых технологий, что позволит существенно улучшить качество телевизионных трансляций".

Еще один законопроект предусматривает "возможность защиты телетрансляций обязательных общедоступных телеканалов Роскомнадзором согласно нормам Кодекса административного судопроизводства", уточнил глава профильного комитета Госдумы.

"Централизованное управление содержанием рекламных пауз позволит оградить граждан от противоправной рекламы и незаконных эфирных врезок", - указал Левин.

Цифровое вещание

Переход на цифровое вещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно утвержденному графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, проходит в несколько этапов - 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и 14 октября.

В первый мультиплекс входит 10 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов: Первый канал, "Россия-1", "Матч-ТВ", НТВ, Пятый канал, "Россия-К", "Россия-24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр". Второй мультиплекс включает в себя каналы "Рен-ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница!", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".