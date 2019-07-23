Власти Москвы выставили на продажу лечебный пансионат "Парус" в Подмосковье

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Лечебный пансионат "Парус" в Рузском районе Московской области выставлен на продажу посредством электронного аукциона, сообщила во вторник пресс-служба департамента по конкурентной политике Москвы.

"Актив представляет собой единый лот из 15 зданий, находящихся на берегу реки Озерна в Рузском районе Московской области. Общая площадь земельного участка, на котором располагается пансионат, - 116 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, начальная цена аукциона - 204 млн рублей. Подать заявки на участие можно до 26 июля. Торги пройдут 1 августа.

Уточняется, что в лот входят спальные и лечебные корпуса, столовая, яхт-клуб, трансформаторная подстанция и причал. Во всех зданиях проведены необходимые инженерные коммуникации. При этом, как отмечается в сообщении, недвижимость, имеет обременение в виде ипотеки.