АКРА понизило оценку вероятности введения новых экономических санкций против России

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Рейтинговое агентство АКРА понизило оценку возможности введения новых экономических санкций в отношении России в 2019-2020 годах, говорится в материалах агентства.

Таким образом, вероятность введения США новых санкций против России оценивается как "средняя", тогда как в предыдущем прогнозе в октябре 2018 года вероятность была "высокой".

Степень негативного влияния на российскую экономику АКРА оценивает как "слабую".

Эксперты агентства также отмечают, что режим санкций и контрсанкций между Россией и Европой, а также общая тенденция протекционизма в мировой торговле будут ограничивать "возможность быстрого включения РФ в глобальные цепочки добавленной стоимости".

Экспорт из России

АКРА также пересмотрело со стабильного на высокий прогноз вероятности падения спроса на экспорт из России более чем на 2% из-за торговых противоречий между странами в 2019-2020 годах.

В исследовании отмечается, что снижение темпов роста мировой торговли будет препятствовать повышению спроса на традиционные для России экспортные товары.

По мнению аналитиков, если меры регулирования финансовой системы позволят выдержать снижение объемов экспорта без финансового стресса в банковском секторе, то экономика России может пройти неблагоприятный период с темпами роста 0,4-0,9% в 2019 году. При более значительном спаде внешнего спроса либо в случае неадекватных мер регулирования возможно наступление рецессии (спад до минус 2,5-3%).

Более 20% экспорта России, отмечается в исследовании, приходится на прямых участников торговых противоречий и страны с риском введения протекционистских мер в ближайшем будущем. Хотя торговые ограничения могут открыть рынки сбыта странам, напрямую не участвующим в торговом конфликте (Вьетнам, Канада, Мексика), новые ограничения приведут к росту цен на импорт и снижению реального конечного спроса в конфликтующих странах. Это сдержит рост спроса на традиционные для России экспортные товары и повышение цен на сырье (в том числе в Европе). В результате на нефтяном рынке риски будут реализовываться не только на стороне предложения (ввод трубопроводных мощностей в США), но и на стороне спроса.

В базовом сценарии агентство понизило прогноз по экспорту товаров из России с $420 млрд до $406 млрд в 2022 году. АКРА установило прогноз по данному показателю в $421 млрд в 2023 году. В этом году экспорт товаров из РФ оценивается агентством в $401 млрд.