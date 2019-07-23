{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума приняла закон о повышении госпошлины за выдачу вида на жительство

Увеличение связано с введением бессрочного вида на жительство

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий увеличение размера государственной пошлины за выдачу вида на жительство с 3 500 до 5 000 рублей. Документ был инициирован правительством РФ, поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

Такое увеличение связано с введением бессрочного вида на жительство, за исключением выдачи документов высококвалифицированным специалистам и членам их семей (на срок действия разрешения на работу) и квалифицированным специалистам (на три года).

Согласно сведениям отчетности МВД России, в 2018 году территориальными органами МВД выдано 191 445 видов на жительство (в 2017 году - 185 800), продлен срок действия 28 331 вида на жительство (в 2017 году - 34 002).

Закон вступит в силу через 90 дней со дня официального опубликования.

Теги
Россия
АКРА понизило оценку вероятности введения новых экономических санкций против России
Эксперты рейтингового агентства оценили вероятность введения США новых санкций против России как "среднюю"
Читать полностью