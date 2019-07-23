Госдума расширила полномочия Минтранса в сфере контроля за весом транспортных средств

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении закон, расширяющий полномочия Министерства транспорта РФ в части регулирования порядка весогабаритного контроля транспортных средств.

Теперь Минтранс будет устанавливать требования к площадкам для размещения стационарных и передвижных пунктов весового и габаритного контроля, к участкам автомобильных дорог, на которых устанавливаются работающие в автоматическом режиме фото- и видеокамеры для фиксации весовых и габаритных параметров транспортных средств. При этом предупреждающий водителей знак "Фотовидеофиксация" должен устанавливаться не менее чем в 100 м до пункта проверки.

Министерство также будет устанавливать скоростной режим на пунктах весового и габаритного контроля. Кроме того, Минтранс будет определять требования к информационному табло, на которое должны выводиться данные о выявленных нарушениях, а также порядок информирования владельца транспортного средства о нарушениях по радиотелефонной связи в течение пяти минут после измерения его веса и габаритов.

Законом предусмотрено, что использование технических средств на пунктах контроля веса не допускается без установления периода их тестовой эксплуатации.