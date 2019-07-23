Минэнерго к осени изучит эффективность льгот для нефтедобычи

АСТРАХАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Минэнерго к осени планирует завершить изучение эффективности текущих льгот для добычи нефти на действующих месторождениях для принятия решения о необходимости введения новых стимулов. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Сейчас у нас, как вы знаете, в январе месяце была подписана программа, дорожная карта, по стимулированию и развитию нефтяных месторождений. В первую очередь речь идет о действующих месторождениях. В настоящее время в соответствии с дорожной картой идет инвентаризация и изучение достаточности существующей системы льгот, подтверждение запасов, поэтому в ближайшее время мы планируем, где-то к осени, закончить эту работу и уже на основе этих данных в соответствии с дорожной картой подготовить предложения по стимулированию добычи на наших месторождениях", - сказал министр.

Он отметил, что в первую очередь идет речь о стимулировании добычи нефти на действующих месторождениях Западной Сибири и Поволжья.

Льготы для проектов в Арктике

Минэнерго поддерживает предложение Минвостокразвития предоставить дополнительные льготы для развития арктических проектов, но отмечает, что введение стимулирующих мер потребует тщательного обоснования.

"Мы на самом деле являемся сторонниками создания системы стимулирующих мер для того, чтобы развивать и Арктику, и те месторождения, которые требуют развития инфраструктуры", - сказал Новак.

"Что касается конкретных стимулирующих мер - это, конечно, требует тщательного обоснования, технико-экономического обоснования, финансовой модели, такая работа ведется, есть предложения компаний,... будем обсуждать на уровне правительства", - добавил министр.

Проект "Сахалин-2"

Вопрос об обеспечении ресурсной базой третьей очереди СПГ-проекта "Сахалин-2" обсуждался на прошлой неделе в рамках встречи президента РФ Владимира Путина с главой Shell Беном ван Берденом.

"Безусловно, этот вопрос затрагивался в разговоре, потому что для России проект "Сахалин-2" важен, и сотрудничество с компанией Shell очень важно", - сказал министр, отвечая на вопрос, обсуждался ли вопрос о ресурсной базе для третьей очереди проекта по производству СПГ на Сахалине.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил 18 июля с главой компании Royal Dutch Shell Беном ван Берденом перспективы расширения сотрудничества. Оператор проекта по производству СПГ "Сахалин-2" - Sakhalin Energy Investment Company Ltd. ("Газпром" владеет 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%).