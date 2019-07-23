Дума ввела запрет на арест предпринимателей без активных действий со стороны следствия

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении закон о внесении поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, призванных защитить предпринимателей от необоснованного ареста, а их бизнес - от развала в ходе следствия. Отныне вводится важная норма - обязанность следствия обосновать суду причины ходатайства о продлении срока содержания в СИЗО.

Как пояснил ранее журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, "в ходатайстве необходимо будет указать мотивы продления, информацию о процессуальных действиях, которые следователь собирается предпринять по делу, а также объяснить причины, по которым эти действия не были совершены ранее". Кроме того, согласно тексту, суд получает право продлить содержание подозреваемого под стражей на меньший срок, чем указано постановлении, если суд посчитает, что для выполнения объема следственных и иных процессуальных действий не требуется столько времени, сколько запрашивает обвинение.

По словам Володина, благодаря этим нормам "пребывание граждан под стражей не сможет продлеваться по одним и тем же основаниям". После получения ходатайства о продлении срока судья должен принять решение в течение пяти суток. Если суд решит отказать следствию, то для подозреваемого будет назначена более мягкая мера пресечения - залог или домашний арест.

Кроме того, по целому ряду распространенных экономических статей вводится запрет на помещение в следственный изолятор директоров компаний и индивидуальных предпринимателей, чтобы не блокировать работу предприятия на период следствия и не создавать тем самым угрозы бизнесу и потери рабочих мест.

Как отмечал Володин, "преступления, связанные с мошенничеством, растратой, злоупотреблением должностными полномочиями в коммерческих компаниях, будут расследоваться так же, как и сегодня", однако на досудебной стадии подозреваемые и обвиняемые в этом предприниматели не будут содержаться в СИЗО.