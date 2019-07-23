Совфед одобрил закон об упрощенной идентификации клиентов страховщиков через банки

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон, разрешающий страховым компаниям идентифицировать клиентов через банки, в том числе использовать для этого упрощенную процедуру.

"Упрощенная идентификация клиентов страховых компаний позволит получать информацию, обеспечивающую прохождение упрощенной идентификации, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования", - говорится в пояснительной записке к документу.

Сейчас закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" позволяет банкам, профучастникам рынка ценных бумаг, управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевым инвестиционным фондам и НПФ, микрофинансовым компаниям поручать банку проведение идентификации клиента, в том числе упрощенной. Закон предлагает включить страховые компании в перечень таких организаций.

Введение упрощенной идентификации с помощью государственных информационных ресурсов и сервисов будет способствовать развитию онлайн-продаж, которые позволят сделать страховые услуги более востребованными, отмечается в пояснительной записке к документу.

При этом законом исключается возможность проведения упрощенной идентификации клиента при заключении договоров страхования жизни.