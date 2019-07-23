Генпрокуратура проверит законность так называемого возвратного лизинга

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал проверить законность договоров так называемого возвратного лизинга транспортных средств.

"Генеральной прокуратуре РФ при участии Росфинмониторинга и Банка России провести проверку соблюдения законодательства РФ лизинговыми компаниями и физическими лицами, заключившими договоры купли-продажи и договоры лизинга, в соответствии с которыми физическое лицо обязуется продать транспортное средство (предмет лизинга) лизингодателю (покупателю) и одновременно выступает в качестве лизингополучателя в пределах одного лизингового правоотношения, и при необходимости представить предложения по совершенствованию законодательства РФ в части, касающейся повышения уровня правовой защищенности физических лиц при заключении и исполнении таких договоров", - говорится в перечне поручений главы государства. Документ опубликован на сайте Кремля. На исполнение данного требования Путин дал срок до 1 октября 2019 года.

16 мая на медиафоруме Общероссийского народного фронта была поднята тема мошенничества при так называемом возвратном лизинге. Уходя в "серую зону" от надзора Банка России, организации предлагают людям под залог автомобиля по схеме возвратного лизинга якобы кредит. Это приводит к тому, что более 5 тыс. россиян лишились своих транспортных средств. Путин пообещал, что обратит внимание на данную проблему.